"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة صناعة إربد المرحلة الثانية من دورات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "سايبر جروب"، بمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي، والمؤسسات الخدمية، وأفراد من المجتمع المحلي المهتمين بالتقنيات الحديثة.

وأكد مدير عام الغرفة نضال الصدر، الاهتمام بتوفير بيئة تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم مختلف القطاعات، مبينا أن مثل هذه الدورات تسهم في تعزيز جاهزية الصناعات والمؤسسات والمجتمع المحلي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتزويد الكوادر بالمعرفة التي تمكنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وتحسين الخدمات.