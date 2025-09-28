"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

وأكد مدير عام الغرفة نضال الصدر، الاهتمام بتوفير بيئة تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم مختلف القطاعات، مبينا أن مثل هذه الدورات تسهم في تعزيز جاهزية الصناعات والمؤسسات والمجتمع المحلي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتزويد الكوادر بالمعرفة التي تمكنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أن الدورات تهدف إلى تأهيل كوادر المصانع ورفع مستوى المعرفة بالتقنيات الحديثة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ورؤية التحديث الاقتصادي، وتعريف المشاركين بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور هذه التقنيات في رفع كفاءة الأداء وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الابتكار.
