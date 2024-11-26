"صناعة الأردن": لا وجود لمصانع محلية مرخصة لإنتاج سائل السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، أنه لا وجود لمصانع محلية مرخصة لإنتاج سائل السجائر الإلكترونية (الجوس)، مشيرا إلى حصول مصنع معسّل واحد على رخصة للتصنيع، لكنه لم يباشر فعلياً لوجود عدد من التحديات المتعلقة بشراء الأجهزة اللازمة لذلك.

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وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية، مادة غذائية كيماوية، تتكون من مستخلص النيكوتين ومواد مُنكهة ومضافة مثل الجليسرين.



ودعا إلى دعم الصناعة المحلية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، بهدف دعم القيمة المضافة، وتعزيز سلاسل التوريد الداخلية، وتوفير المزيد من الفرص التصديرية، التي تشغل المزيد من الأيدي العاملة، وتحقق رافعاً للاقتصاد الوطني.



من جانبها، حذرت المهندسة نغم السلعوس وهي مستوردة للسجائر الإلكترونية، من مخاطر التصنيع المحلي للنكهات السائلة التي تستخدم في السجائر الإلكترونية، باستخدام خلطات لم تحصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولا يعرف مكوّنها.