 
الأحد 2024-11-10 01:50 م
 

صندوق المعونة: برامج تدريبية فعالة لتمكين الأسر اقتصاديا

ل
أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 12:13 م

الوكيل الإخباري- قالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن الصندوق يعمل على تعزيز مهارات وقدرات المنتفعين القادرين على العمل، من خلال برامج تدريب مهني فعالة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

اضافة اعلان


وأكدت خلال جلسة حوارية عقدت مؤخرا، في محافظة اربد مع مجموعة من الأسر المنتفعة من المساعدات الشهرية، أن العمل والإنتاج هو الطريق المناسب لكسر حلقة الفقر.


وأشارت شنيكات، إلى تبني سياسات جديدة تتلاءم والظروف الصعبة التي تمر بها الأسر الفقيرة، من خلال التمكين الاقتصادي، موضحة أن الصندوق يقع على عاتقه أهمية توعية وتثقيف الأسر المتلقية للمساعدات النقدية حول جدوى تعديل أفكارها ومفاهيمها نحو البحث عن تدريب نوعي متخصص يؤهل أفرادها للحصول على عمل يرفع مستوى معيشتها ويساعدها على التحول من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.


وبينت للمنتفعين، أن الصندوق سيتحمل جميع الكلف المالية المترتبة على تنفيذ البرامج التدريبية، بما في ذلك بدل المواصلات لتمكين المنتفعين من الوصول إلى أماكن التدريب، مؤكدة بأن الدخل الذي يحصلون عليه من فرص العمل لن يؤثر على استمرارية الانتفاع من المساعدات الشهرية لمدة عام كامل، ولمدة عامين لمشاريع التمويل الذاتي.


بدوره أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري خلال حضوره اللقاء، دعم صندوق المعونة بهذه الأفكار الجديدة لإيجاد قناعات للأسر الفقيرة وتوعيتها في التوجه للعمل، مبينا أنه يتوفر في هذا القطاع 10 آلاف فرصة عمل.

 
gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الأردنية - أرشيفية

خاص بالوكيل الجامعة الأردنية تنفي وقوع مشاجرة طلابية كبيرة ووقوع إصابات

الامن العام

أخبار محلية جسم مشبوه يثير جلبة في مدرسة بعمان والامن يكشف التفاصيل

بلدة جبل المكبر في القدس

فلسطين الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

دمار شديد في غزة بسبب القصف المتواصل

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 منذ بدء العدوان

زيت الزيتون

أخبار محلية هام للمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون

ا

اقتصاد محلي الحكومة: منح مالية بسقف 50 ألف دينار لمنشآت صناعية لدعم قدراتها على التصدير

لرت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024

ت

أسواق ومال إيلون ماسك يؤيد تدخل الرئيس الأمريكي في قرارات البنك الفيدرالي



 


الأكثر مشاهدة