ضبط بئرين مخالفين وردمهما في الرمثا والزرقاء

وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة حيث قامت الكوادر الفنية بردمه واعداد الضبوطات بالواقعة .
وفي محافظة الزرقاء وتحديدا بمنطقة عوجان، تم ضبط حفارة قامت بحفر بئر حيث قامت الكوادر الفنية بردم البئر وضبط الحفارة المخالفة ومصادرتها لدى مديرية المشاغل المركزية لسلطة المياه .
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