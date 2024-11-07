 
الخميس 2024-11-07 02:04 م
 

ضبط بئرين مخالفين وردمهما في الرمثا والزرقاء

وزارة المياه
وزارة المياه
الخميس، 07-11-2024 01:56 م
الوكيل الإخباري-    قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في مديرية الاحواض المائية وبالتعاون مع و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام والدرك / شرطة الرمثا وبناء على معلومات توفرت بوجود حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / الشلالة محافظة اربد تقوم بحفر مخالف داخل احد المزارع، حيث تحركت الفرق التفتيشية وكانت الحفارة قد غادرت المكان .اضافة اعلان


وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة حيث قامت الكوادر الفنية بردمه واعداد الضبوطات بالواقعة .

وفي محافظة الزرقاء وتحديدا بمنطقة عوجان، تم ضبط حفارة قامت بحفر بئر حيث قامت الكوادر الفنية بردم البئر وضبط الحفارة المخالفة ومصادرتها لدى مديرية المشاغل المركزية لسلطة المياه .
 
gnews

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