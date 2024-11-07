ضبط بئرين مخالفين وردمهما في الرمثا والزرقاء

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في مديرية الاحواض المائية وبالتعاون مع و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام والدرك / شرطة الرمثا وبناء على معلومات توفرت بوجود حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / الشلالة محافظة اربد تقوم بحفر مخالف داخل احد المزارع، حيث تحركت الفرق التفتيشية وكانت الحفارة قد غادرت المكان . اضافة اعلان





وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف ومصادرة معدات أسطوانة غاز واسطوانة اكسجين عدد 2 ومولد كهرباء ومضخة غاطسة حيث قامت الكوادر الفنية بردمه واعداد الضبوطات بالواقعة .



وفي محافظة الزرقاء وتحديدا بمنطقة عوجان، تم ضبط حفارة قامت بحفر بئر حيث قامت الكوادر الفنية بردم البئر وضبط الحفارة المخالفة ومصادرتها لدى مديرية المشاغل المركزية لسلطة المياه .