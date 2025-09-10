الأربعاء 2025-09-10 10:18 ص
 

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص في عمان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-09-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مديرية الأمن العام إنها ضبطت حدثاً يبلغ من العمر 15 عاماً أثناء قيادته مركبة دون ترخيص في عمان، مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية تقع على من سلّمه المركبة، لما يشكّله ذلك من خطورة على سلامته وسلامة الآخرين.

وأكدت المديرية أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يُعد مخالفة خطرة وتجاوزاً يعرّضهم وغيرهم للخطر، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالقوانين والتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

اضافة اعلان

 

 

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن وكرواتيا

أخبار محلية الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم

ةت

منوعات حيل ذكية لمنع تطاير الزيت أثناء القلي

11 إصابة في حادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان

أخبار محلية 11 إصابة بحادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان

فافافا

منوعات أطعمة لا تناسب المقلاة الهوائية (Air Fryer) – تجنّبي هذه الأخطاء!

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء

ىىى

منوعات كيف تختار التخصص الجامعي المناسب لشخصيتك؟

الوكيل الإخباري- وقع حادث دهس صباح اليوم بعد جامعة الإسراء على طريق المطار، أسفر عن إصابة متوسطة لشخص تم إسعافه إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج.

أخبار محلية إصابة بحادث دهس على طريق المطار

تعبيرية

أخبار محلية ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة