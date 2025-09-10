ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص في عمان

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إنها ضبطت حدثاً يبلغ من العمر 15 عاماً أثناء قيادته مركبة دون ترخيص في عمان، مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية تقع على من سلّمه المركبة، لما يشكّله ذلك من خطورة على سلامته وسلامة الآخرين.



وأكدت المديرية أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يُعد مخالفة خطرة وتجاوزاً يعرّضهم وغيرهم للخطر، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالقوانين والتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

