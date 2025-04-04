السبت 2025-04-05 01:13 ص
 

ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة

ا
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين بإدارة السير تابعوا التحقيق بفيديو جرى تداوله ظهر خلاله سائق مركبة يقود مركبته للخلف وبصورة استعراضية خطرة بالشارع العام. اضافة اعلان


وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة البقعة وتحديد المركبة حيث جرى إلقاء القبض على السائق وضبط المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي رئيس الوزراء الكندي يدلي بتصريح جريء بشأن الولايات المتحدة

ا

عربي ودولي الموفدة الأمريكية أورتاغوس تبدأ زيارة إلى بيروت

ا

عربي ودولي سي إن إن: مخاوف من تأثير الضربات ضد الحوثيين على جاهزية الجيش الأميركي

ا

عربي ودولي باكستان تبدأ حملة لترحيل مليون لاجئ أفغاني

ل

الطقس الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

ت

عربي ودولي ترامب: أمام تطبيق تيك توك 75 يوما فقط لإيجاد مشترٍ أمريكي

ا

طب وصحة الأمراض المحتملة المرتبطة بضيق التنفس

ل

أسواق ومال انزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل حاد



 
 





الأكثر مشاهدة