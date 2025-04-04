ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة

11:10 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين بإدارة السير تابعوا التحقيق بفيديو جرى تداوله ظهر خلاله سائق مركبة يقود مركبته للخلف وبصورة استعراضية خطرة بالشارع العام. اضافة اعلان





وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة البقعة وتحديد المركبة حيث جرى إلقاء القبض على السائق وضبط المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.