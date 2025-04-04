ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة

وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة البقعة وتحديد المركبة حيث جرى إلقاء القبض على السائق وضبط المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.
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