ضبط وإتلاف 300 كغم حلويات غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة

وبين رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، أنه تم إغلاق المشغل بالشمع الأحمر بعد أتلاف الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليه وتحويلهم للجهات المختصة، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة بجولات تفتيشية دورية للتأكد من التزام القائمين على إنتاج المواد الغذائية على اختلاف أصنافها بقواعد السلامة العامة.
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