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ضبط وإتلاف 300 كغم حلويات غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات




 

الجمعة، 02-08-2024 02:26 م

 الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر قسم الصحة في بلدية الرصيفة بالتعاون مع كوادر من مؤسسة الغذاء والدواء، مساء أمس الخميس، 300 كغم من الحلويات غير صالحة للاستهلاك في مشغل غير مرخص لإنتاج مثل هذه الأصناف الغذائية في منطقة (الاوتوستراد) بلواء الرصيفة، وقامت بإتلافها حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.


وبين رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، أنه تم إغلاق المشغل بالشمع الأحمر بعد أتلاف الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليه وتحويلهم للجهات المختصة، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة بجولات تفتيشية دورية للتأكد من التزام القائمين على إنتاج المواد الغذائية على اختلاف أصنافها بقواعد السلامة العامة.

gnews

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