ضبط 33 اعتداء على المياه في الرصيفة

وبالتفاصيل فأنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود منازل تعتدي على خطوط المياه ومعامل طوب بشكل مخالف تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام- مركز امن الرشيد اسفرت عن ضبط (30) اعتداء في منطقة حي الفاخورة وحي الرشيد / مقبرة حارة أبو عواد- لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط أقطار 125 ملم قرب مقبرة حي الرشيد وسحب كميات مياه كبيرة وكذلك 3 معامل طوب تسحب المياه من خلال وضع خزان تجميعي مربوط عليه شبكات لتزويدها بالمياه المخالفة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة حيث سيتم احتساب كميات المياه المسحوبة لتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، مؤكدة ان الحملة ستشمل خلال الايام القادمة معظم المناطق للتأكد من عدم وجود اعتداءات أخرى .
وثمنت الوزارة/سلطة المياه الجهود الكبيرة والاسناد المتواصل من قبل وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وكوادرها لضبط الاعتداءات .
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