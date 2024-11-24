‏ ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة

ودعا أبو علي المكلفين من الشركات والمنشآت والأفراد الذين لديهم مطالبات ضريبية مستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول/ 2023، ويرغبون بتسويتها المبادرة للتقدم بطلباتهم الى لجنة التسوية والمصالحة، قبل نهاية العام الحالي 2024 لدراستها وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وطلب من المكلفين الذين لديهم قضايا عالقة باغتنام فرصة قرار مجلس الوزراء والمبادرة الى تقديم طلباتهم حيث أصبح بإمكان أي مكلف من مكلفي ضريبة الدخل او المبيعات ممن يترتب عليه مطالبات ضريبية مستحقة حتى 31 كانون الأول 2023 تقديم طلب تسوية إلكترونيا.
وبيّن أنه على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر لجنة التسويات والمصالحة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
واوضح انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بانه لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
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