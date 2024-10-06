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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 06-10-2024 06:58 م

الوكيل الإخباري-   في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في مدينة خان يونس. 

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وقال قائد قوة المستشفى "إن البعثة الرابعة من طواقم المستشفى الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، باشرت استقبال مختلف الحالات المرضية، وصرف الأدوية اللازمة، وذلك لمساعدتهم  في تجاوز الظروف الصعبة التي يعانيها الأهالي جراء استمرار الحرب الدائرة على القطاع" . 

وأكد أن جميع طواقم المستشفى الميداني تعمل بروح الفريق وعلى مدار الساعة من أجل استقبال المراجعين، وتشعر بالفخر والاعتزاز بوجودها في القطاع إلى جانب الأشقاء والمساهمة في تضميد جراحهم. 

 
gnews

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