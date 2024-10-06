طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في مدينة خان يونس.

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