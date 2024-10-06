طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها

وأكد أن جميع طواقم المستشفى الميداني تعمل بروح الفريق وعلى مدار الساعة من أجل استقبال المراجعين، وتشعر بالفخر والاعتزاز بوجودها في القطاع إلى جانب الأشقاء والمساهمة في تضميد جراحهم.
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