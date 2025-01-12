 
الأحد 2025-01-12 04:12 م
 

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5 تباشر أعمالها

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 12-01-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-   باشرت  طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5، اليوم الأحد، باستقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم العون والمساعدة لهم جرّاء الحرب التي يشهدها  القطاع.

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وقال قائد قوة  المستشفى “إنه وفي إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة  الملك عبدالله الثاني باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم  أفضل الخدمات العلاجية لهم”، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تعمل بأقصى طاقتها لتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز للأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً أن الطواقم الإدارية والطبية والتمريضية تعتز بوجودها على أرض القطاع تنفيذاً  لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة، بدأت باستقبال المراجعين ومتابعة الحالات المرضية مبيناً أن المستشفى يحتوي  عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة  التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة  الباطنية، والنسائية، والأطفال الخدّج، إضافةً إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.


يشار إلى إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أرسلت مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني “التوليد والخداج/ خان يونس حيث شارفت هذه المرحلة على الانتهاء، وسيتم استكمال المراحل اللاحقة  تباعاً لتقديم الرعاية الطبية للنساء أثناء فترة الحمل والولادة والأطفال الخدّج في قطاع غزة.

 
gnews

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