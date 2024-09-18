ظهرت في مقطع مصور.. ضبط وحجز مركبة قادها سائقها بتهور (فيديو)

وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق السائق المخالف، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة شهر، إضافة للعقوبات المقررة وفقاً لقانون السير.
الأمن : ضبط مركبة وحجزها بعد أن قادها سائقها بتهور في مقطع فيديو مصور #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/DCwi9slkGg— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 18, 2024
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