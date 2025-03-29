عجلون: تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

الوكيل الإخباري- استكملت الجهات الرسمية والبلديات والدوائر المعنية في محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العطلة.

وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إنه تم التأكيد على جميع الدوائر المختصة بما في ذلك لجان الصحة والسلامة العامة والبلديات لتكثيف الجولات الميدانية الرقابية قبل وخلال عطلة العيد والتعامل الفوري مع الملاحظات والشكاوى الواردة.

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وأكد أهمية استمرار أعمال النظافة وتعزيز الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، إضافة إلى الحد من الانتشار العشوائي للبسطات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.