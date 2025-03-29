السبت 2025-03-29 11:42 م
 

عجلون: تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

عجلون
عجلون
 
السبت، 29-03-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري-   استكملت الجهات الرسمية والبلديات والدوائر المعنية في محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العطلة.
وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إنه تم التأكيد على جميع الدوائر المختصة بما في ذلك لجان الصحة والسلامة العامة والبلديات لتكثيف الجولات الميدانية الرقابية قبل وخلال عطلة العيد والتعامل الفوري مع الملاحظات والشكاوى الواردة.

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وأكد أهمية استمرار أعمال النظافة وتعزيز الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، إضافة إلى الحد من الانتشار العشوائي للبسطات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.


وأكد رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات أن البلدية ستواصل أعمال النظافة خلال عطلة العيد وفق نظام المناوبات لضمان جمع النفايات ومنع تراكمها حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

 
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