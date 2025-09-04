عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص مبلغ 150 ألف دينار لفتح وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط محافظتي جرش وعجلون باتجاه ساكب.
وطالب عناب الجهات المعنية العمل على حل المعيقات التي تواجه سير العمل منها التأخير الواضح بتوفير مكان أعمدة الإنارة الأمر الذي يؤدي إلى سرعة العمل والإنجاز .
