عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ عطاء فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة في محافظة عجلون

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص مبلغ 150 ألف دينار لفتح وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط محافظتي جرش وعجلون باتجاه ساكب.