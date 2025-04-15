عشائر الحديد تستنكر المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة الأردنية الهاشمية

وإذ يؤكد أبناء عشائر الحديد على استنكارهم لأي تصرفات من شأنها تهديد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، والتشديد على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه بهذه القضية بالإضافة إلى من يقف خلفهم ويحرضهم للقيام بتلك العمليات، مؤكدين ثقتنا المطلقة بقضائنا العادل وأجهزتنا الأمنية التي أثبتت بأنها متيقظة دومًا لخفافيش الظلام الذين يسعون لاختراق المجتمع الأردني إلا أن تلك المحاولات تتكسر دومًا على صلابة مؤسساتنا الأمنية القوية ومنعتها.
حفظ الله الأردن ومليكه المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.
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