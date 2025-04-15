الثلاثاء 2025-04-15 10:00 م
 

عشائر الحديد تستنكر المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة الأردنية الهاشمية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   تابعنا باهتمام بالغ البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة والذي افضى بوجود  بعض الأنشطة المشبوهة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن عبر التخطيط لتصنيع مواد متفجرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الوطنيين، حيث أحبط جهاز المخابرات محاولات تلك الفئة الضالة وأحالهم إلى القضاء.اضافة اعلان


وإذ يؤكد أبناء عشائر الحديد على استنكارهم لأي تصرفات من شأنها تهديد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، والتشديد على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه بهذه القضية بالإضافة إلى من يقف خلفهم ويحرضهم للقيام بتلك العمليات، مؤكدين ثقتنا المطلقة بقضائنا العادل وأجهزتنا الأمنية التي أثبتت بأنها متيقظة دومًا لخفافيش الظلام الذين يسعون  لاختراق المجتمع الأردني إلا أن تلك المحاولات تتكسر دومًا على صلابة مؤسساتنا الأمنية القوية ومنعتها.

حفظ الله الأردن ومليكه المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.
 
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