عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع وزارة الصناعة والتجارة

ودعت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الراغبين بالاشتراك من أصحاب الاختصاص إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 50 ديناراً غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 3 نيسان المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.
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