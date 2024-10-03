عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أشار مدير إدارة النشاطات التربوية بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، الى الدور الفاعل للكشافة والمرشدات في جميع المناسبات الوطنية، والعطاء المميز الذي يبذله المسؤولون بالكشافة في إنجاح هذه الفعاليات.
من جهتهم، أكد مسؤولو الكشافة دور مديرية الكشافة والمرشدات في عقد العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية الهادفة التي تهدف إلى صقل شخصية الطالب وتعزيز الانتماء لوطنه.
يشار الى أنه تم خلال الاجتماع عرض إنجازات قسم الكشافة في الإدارة وإنجازات مديريات التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي ومناقشة الخطط السنوية لهذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
-
إسرائيل مسحت 900 عائلة فلسطينية من السجل المدني
-
سميرات يزور "جوردن ستارت" ومركز الخدمات الحكومي في اربد
-
المستشفى الميداني الأردني للتوليد يتجه لخانيونس اليوم الخميس
-
بلدية رابية الكورة توفر فرص عمل مؤقتة لأبناء المنطقة
-
اربد.. افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب
-
مهرجان للرمان في إربد
-
الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الدكتورة التربوية فدوى القطاطشة