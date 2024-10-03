 
الخميس 2024-10-03 12:35 م
 

عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 03-10-2024 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعها السنوي لمسؤولي الكشافة في جميع مديريات التربية والتعليم بالمملكة، والذي أقيم في مخيم شهداء  الكشفي بمنطقة الكرامة بالأغوار الوسطى.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أشار مدير إدارة النشاطات التربوية بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، الى الدور الفاعل للكشافة والمرشدات في جميع المناسبات الوطنية، والعطاء المميز الذي يبذله المسؤولون بالكشافة في إنجاح هذه الفعاليات.


من جهتهم، أكد مسؤولو الكشافة دور مديرية الكشافة والمرشدات في عقد العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية الهادفة التي تهدف إلى صقل شخصية الطالب وتعزيز الانتماء لوطنه.


يشار الى أنه تم خلال الاجتماع عرض إنجازات قسم الكشافة في الإدارة وإنجازات مديريات التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي ومناقشة الخطط السنوية لهذا العام.

 
gnews

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أخبار محلية عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم



 


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