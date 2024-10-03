عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعها السنوي لمسؤولي الكشافة في جميع مديريات التربية والتعليم بالمملكة، والذي أقيم في مخيم شهداء الكشفي بمنطقة الكرامة بالأغوار الوسطى.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أشار مدير إدارة النشاطات التربوية بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، الى الدور الفاعل للكشافة والمرشدات في جميع المناسبات الوطنية، والعطاء المميز الذي يبذله المسؤولون بالكشافة في إنجاح هذه الفعاليات.



من جهتهم، أكد مسؤولو الكشافة دور مديرية الكشافة والمرشدات في عقد العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية الهادفة التي تهدف إلى صقل شخصية الطالب وتعزيز الانتماء لوطنه.