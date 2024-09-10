عمان الأعلى بعدد المقترعين والعقبة الأقل حتى الساعة 8:45 صباحا

الوكيل الإخباري- احتلت العاصمة عمان أعلى عدد ونسبة تصويت في المملكة حتى الساعة 8:45 صباحا بعدد مقترعين بلغ 26 ألفا و887 ناخبا وناخبة، في حين كانت محافظة العقبة الأقل بعدد المقترعين بعدد 1896 حتى اللحظة

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وبلغ عدد المقترعين حتى الآن 133 ألف ناخبا وناخبة بنسبة تصويت 2.62%.