 
الثلاثاء 2024-09-10 10:45 ص
 
 

عمان الأعلى بعدد المقترعين والعقبة الأقل حتى الساعة 8:45 صباحا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 08:52 ص

الوكيل الإخباري-  احتلت العاصمة عمان أعلى عدد ونسبة تصويت في المملكة حتى الساعة 8:45 صباحا بعدد مقترعين بلغ 26 ألفا و887 ناخبا وناخبة، في حين كانت محافظة العقبة الأقل بعدد المقترعين بعدد 1896 حتى اللحظة

اضافة اعلان

 

وبلغ عدد المقترعين حتى الآن 133 ألف ناخبا وناخبة بنسبة تصويت 2.62%.

 

وكانت افتتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

تصوير: نادر ابو حية

خاص بالوكيل عاجل | "مستقلة الانتخاب": معان والبادية الأعلى تصويتا.. وكسل في دوائر عمان وإربد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية أسماء- ترقيات في وزارة التربية

ربؤ

فن ومشاهير قريبا..عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي

حركة نشطة للمسافرين مع افتتاح جسر الملك حسين

أخبار محلية بعد اغلاقه ليومين.. جسر الملك حسين يشهد حركة نشطة للمسافرين اليوم

زظ

فن ومشاهير ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في الضفة

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل