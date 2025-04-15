فاعليات شعبية تستنكر المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن الوطني

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الوكيل الإخباري- أدانت فاعليات رسمية وشعبية ونقابية المخططات الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار المملكة. اضافة اعلان





وأكدت الفاعليات، في بيانات صدرت عنها اليوم الثلاثاء أهمية دور الأجهزة الأمنية، لاسيما دائرة المخابرات العامة، في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية مشيدة بكفاءة هذه الأجهزة واحترافيتها العالية في إحباط تلك المخططات الإجرامية.



واستنكرت قبيلة بني حميدة، في بيان اليوم الثلاثاء المخططات الإجرامية التي استهدفت المساس بالأمن الوطني موضحة موقفها القوي تجاه ما أسمته "جرذان الأرض"، مشيرة إلى استعدادها للدفاع عن الوطن بكل قوة.



وأضافت، إنه لا ظل إلا ظل الأردن، ولا قوة إلا بسواعد الأردنيين الشرفاء الذين نذروا أنفسهم لحماية البلاد والعباد من المخططات الإرهابية التي ظنوا انهم بها يستقوون على الأردن.



وأكدت القبيلة أنها لن تُهادن أو تُساوم، معتبرة أن الوطن لا يُؤخذ بالحيلة ولا يُصان بالصمت، مضيفة أسلحتنا في صدوركم ومع الوطن، ومع قائده، ومع كل رصاصة يطلقها رجال المخابرات والجيش.



ومما جاء في البيان: "سلامنا عليكم بالبارود، وتحيتنا إليكم وإلى تنظيماتكم بحد السيف"، وذلك في إشارة إلى التهديدات التي تواجه الأردن من بعض الجماعات المتطرفة وأضاف البيان: "بعد أن ثبتت خستكم وأنكم لا تضمرون خيرًا لنا ولبلادنا، نحن لكم بالمرصاد."



وانتقدت القبيلة بعض الجماعات الخارجة عن القانون ووصفتها بأنها تمثل "عصابة من خناجر مسمومة في خاصرة الوطن مؤكدة ضرورة محاسبة كل من تآمر على الأردن، وشددت على أنهم لن يسمحوا لأحد بالعبث بأمن الاردن واستقراره .



من جهتها استنكرت نقابة المقاولين الأردنيين المخططات الإجرامية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة، مشيدة بالعملية النوعية لجهاز المخابرات الأردنية والأجهزة الأمنية ضد الخلايا الإرهابية.



وقال نقيب المقاولين فؤاد الدويري، : "ليعلم الظالمون والحاقدون بأن الأردن سيبقى الحصن المنيع والملاذ الآمن، برايته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية ووحدة أبناء شعبه"، مؤكداً ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة النيل من أمن واستقرار الوطن والعبث به، وعلى الشعب الأردني التعاضد والتلاحم والتكاتف بوجه كل حاقد.



وأشادت نقابة المهندسين الأردنيين فرع المفرق في بيان بجهود دائرة المخابرات العامة في متابعة المخططات الإرهابية منذ عام 2021 بكل كفاءة وحرفية، معربة عن أشد عبارات الشجب والاستنكار لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي لا تمت لأخلاق الأردنيين وقيمهم بصلة، وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.



وأكدت وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والأجهزة الأمنية الباسلة وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، مثمنة كل الجهود المبذولة لحماية الأردن من أي عبث أو تهديد، داعيا إلى وجوب محاسبة كل من يقف وراء مثل هذه العمليات مهما كانت الجهة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن البلاد .



وأدانت بلدية مادبا الكبرى المخطط الذي كشفت عنه دائرة المخابرات العامة اليوم وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأردن.



وجاء في بيان صدر عن البلدية مساء اليوم "نستنكر مثل هذه الأساليب للعابثين بأمن الوطن وبأن الوطن هو خط أحمر ولن يكون لمثل هذه الفئة وجود بيننا فهذا وطن الاشراف والاحرار وليس لتصفية الحسابات في أي مكان على ترابه مهما كلف الأمر" .



وتقدمت البلدية "بالشكر والعرفان لرجال المخابرات العامة فرسان الحق وأجهزتنا الأمنية على جهودهم في ضبط هؤلاء المجرمين المعتدين، وليست بغريبة على رجال أبي الحسين حماة الديار فهم من نذروا أنفسهم خدمة للوطن وقيادته وشعبه الوفي".