فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
وزارة الصحة
 
الأربعاء، 24-09-2025 05:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاربعاء، عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك استناداً لأحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته حتى تاريخ 24 فبراير 2025، وذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

