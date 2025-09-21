الأحد 2025-09-21 08:07 ص
 

فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم واستمرار إغلاقه أمام الشحن

الأحد، 21-09-2025 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد 21 أيلول، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


وأهابت بمستخدمي الجسر، وتوفيرًا لجهدهم ووقتهم، التقيّد بالمواعيد المحددة.

وكان الأردن قد أعلن، الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر إثر إطلاق نار عند "معبر اللنبي" أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين.
 
 
