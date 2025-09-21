فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم واستمرار إغلاقه أمام الشحن

وأهابت بمستخدمي الجسر، وتوفيرًا لجهدهم ووقتهم، التقيّد بالمواعيد المحددة.
وكان الأردن قد أعلن، الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر إثر إطلاق نار عند "معبر اللنبي" أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين.
