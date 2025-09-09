فرق ميدانية من الأمن العام تنفذ جولات لتوعية سائقي مركبات الشحن

ودعت الفرق خلال زياراتها لمواقع تحميل الشاحنات المختلفة، إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتعليمات التي أكدت على وجوب تغطية الحمولات وتثبيتها بإحكام، لافتة إلى أن تعاون السائقين والتزامهم يحمي الأرواح والممتلكات، ويحد من التلوث والأضرار التي قد تطال البنى التحتية.
وأشارت الفرق أثناء لقائها بالسائقين في الميدان، إلى الخطورة الناجمة عن بعض التصرفات المتعلقة بهذا الشأن مثل تطاير الجسيمات والأتربة والأجزاء والمواد الصلبة أو السائلة، والإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على مرتكبي هذه المخالفة، عدا عن كونها تمثل خطراً يهدد سلامة مستخدمي الطريق، وسلامة البيئة المرورية.
