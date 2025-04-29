فريق إرث في الجامعة الهاشمية يطلق أولى فعالياته بعنوان "تعليلة" لتعزيز الهوية الوطنية

الوكيل الإخباري- أطلق فريق إرث في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، أولى فعالياته بعنوان “تعليلة”، ضمن برنامجه الهادف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية الانتماء للوطن.



وجرى خلال الفعالية تقديم محاضرة حول مفهوم الهوية الوطنية، والدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في ترسيخها وتعزيزها في نفوس الشباب.

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