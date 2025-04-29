فريق إرث في الجامعة الهاشمية يطلق أولى فعالياته بعنوان "تعليلة" لتعزيز الهوية الوطنية

وجرى خلال الفعالية تقديم محاضرة حول مفهوم الهوية الوطنية، والدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في ترسيخها وتعزيزها في نفوس الشباب.
وجرى التأكيد على أن الإعلام يُعد ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على القيم الوطنية والإنجازات الأردنية وترسيخ صورة الوطن في أذهان الأجيال القادمة.
وشهدت الفعالية حضور الأستاذ الدكتور باسل المشاقبة، نائبًا عن رئيس الجامعة، إلى جانب الكادر الإداري في عمادة شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من طلبة الجامعة.
وأشاد الحضور بأهمية الموضوعات التي طُرحت خلال الفعالية، مؤكدين ضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلبة وتعزز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.
من جهتها، أكدت اللجنة الإدارية لفريق إرث، ممثلة بكل من بشار الزيود وبرجس الزيود، أن هدف الفريق يتمثل في تعزيز وترسيخ كل ما هو أردني.
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