فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها يومي الأحد والاثنين القادمين (22-23 حزيران 2025) وذلك لإجراء أعمال صيانة وتركيب شبكات جديدة.



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