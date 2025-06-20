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فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

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أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها يومي الأحد والاثنين القادمين (22-23 حزيران 2025) وذلك لإجراء أعمال صيانة وتركيب شبكات جديدة.

وتاليا التفاصيل:

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