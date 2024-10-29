فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق تل الأربعين والحراوية وبصيلة والزمالية وسد زقلاب ووادي أبو زياد.
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