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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء

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أرشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:46 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأربعاء لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق تل الأربعين والحراوية وبصيلة والزمالية وسد زقلاب ووادي أبو زياد.

 
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أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء



 


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