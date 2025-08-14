فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان.

كما اعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهرائي عن مناطق في اربد الاحد.