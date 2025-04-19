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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-04-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تقع ضمن اختصاصها يوم غد الأحد 20/ 4/ 2025.

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وقالت الشركات إن فصل التيار الكهربائي يأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية على الشبكات الكهربائية.

 


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