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فصل الكهرباء من 7 و8 صباحا إلى 5 مساءً عن مناطق غدا - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-09-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق: مثلث ارحابا وهرقلة الشمالي وسامتا/ ومثلث النعيمة، وستكون مدته من الساعة 7 صباحا ولغاية 5 مساء.


وأشارت إلى أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: مريجب وتل رماح ومدور وخشاع القن ودير القن والمنصورة والجدعة ومثناة راجل والرفاعيات وجبية، ويستمر من 8 صباحا ولغاية 5 مساء.

 
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