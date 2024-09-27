فصل الكهرباء من 7 و8 صباحا إلى 5 مساءً عن مناطق غدا - أسماء

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق: مثلث ارحابا وهرقلة الشمالي وسامتا/ ومثلث النعيمة، وستكون مدته من الساعة 7 صباحا ولغاية 5 مساء.
وأشارت إلى أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: مريجب وتل رماح ومدور وخشاع القن ودير القن والمنصورة والجدعة ومثناة راجل والرفاعيات وجبية، ويستمر من 8 صباحا ولغاية 5 مساء.
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