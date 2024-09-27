فصل الكهرباء من 7 و8 صباحا إلى 5 مساءً عن مناطق غدا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق: مثلث ارحابا وهرقلة الشمالي وسامتا/ ومثلث النعيمة، وستكون مدته من الساعة 7 صباحا ولغاية 5 مساء.