فصل الكهرباء من 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي تجمع الدويري والمفردات ومدته من 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.
وبينت أن الفصل سيشمل منطقتي بليلا وكفر خل بمحافظة جرش وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا.
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