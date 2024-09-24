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فصل الكهرباء من 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

سرقة التيار الكهربائي - أرشيفية
تيار كهربائي
الثلاثاء، 24-09-2024 08:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي المفرق وجرش يوم غد الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي تجمع الدويري والمفردات ومدته من 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.


وبينت أن الفصل سيشمل منطقتي بليلا وكفر خل بمحافظة جرش وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا.

 
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