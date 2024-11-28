فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد

الوكيل الإخباري- تفقد مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني اليوم، فعاليات دورة تدريبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، والتي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في المحافظة.

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وقال المومني إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الوزارة في مديريات الشباب، بهدف تعزيز قدرات الموظفين، ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتحسين مهاراتهم الرقمية لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الأدوات التكنولوجية سواء في بيئة العمل أو في حياتهم اليومية.



وأشار إلى أن المشاركين يتلقون تدريباً مكثفاً لمدة 20 يوماً على يد مدربين مؤهلين حول المهارات الأساسية في استخدام الحاسوب بما يشمل معالج النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية، إضافة إلى أساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت والبريد الإلكتروني.



من جهته، نظم مركز شابات لواء الطيبة بالتعاون مع فريق شباب للتغيير، الأربعاء، جلسة تثقيفية تناولت العنف ضد المرأة، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.



وتحدث النقيب خالد الشلول من الأمن العام عن أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي مثل "العنف الجسدي والجنسي واللفظي والأسري"، والذي يقع عادة على المرأة والطفل، وهما أكثر الفئات التي تتعرض لهذا النوع من العنف داخل الأسرة.



وأشار إلى العنف الجسدي والعوامل المسببة له، وعن السلوكات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة في المجتمع، وعن آليات الحماية من العنف بأشكاله كافة وكيفية التعامل مع المعنف.