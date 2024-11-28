 
الخميس 2024-11-28 01:59 ص
 

فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد

وزارة الشباب
وزارة الشباب
الخميس، 28-11-2024 01:44 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني اليوم، فعاليات دورة تدريبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، والتي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في المحافظة.

اضافة اعلان


وقال المومني إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الوزارة في مديريات الشباب، بهدف تعزيز قدرات الموظفين، ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتحسين مهاراتهم الرقمية لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الأدوات التكنولوجية سواء في بيئة العمل أو في حياتهم اليومية.


وأشار إلى أن المشاركين يتلقون تدريباً مكثفاً لمدة 20 يوماً على يد مدربين مؤهلين حول المهارات الأساسية في استخدام الحاسوب بما يشمل معالج النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية، إضافة إلى أساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت والبريد الإلكتروني.


من جهته، نظم مركز شابات لواء الطيبة بالتعاون مع فريق شباب للتغيير، الأربعاء، جلسة تثقيفية تناولت العنف ضد المرأة، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.


وتحدث النقيب خالد الشلول من الأمن العام عن أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي مثل "العنف الجسدي والجنسي واللفظي والأسري"، والذي يقع عادة على المرأة والطفل، وهما أكثر الفئات التي تتعرض لهذا النوع من العنف داخل الأسرة.


وأشار إلى العنف الجسدي والعوامل المسببة له، وعن السلوكات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة في المجتمع، وعن آليات الحماية من العنف بأشكاله كافة وكيفية التعامل مع المعنف.


كما جرى الحديث، خلال الجلسة، عن أهم المؤسسات والجهات الأمنية التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث العنف، وذلك للوقوف على الأسباب ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من تلك الظاهرة، والتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة ومن قبل الأشخاص المختصين بقضايا العنف.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب

أخبار محلية فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين

وزارة العدل الإسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل: نسعى لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال

كاتس

عربي ودولي كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

بلدية برقش

أخبار محلية الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جعفر حسان

أخبار محلية إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى



 




الأكثر مشاهدة