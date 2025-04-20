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فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي
جانب من أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي
 
الأحد، 20-04-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-    يواصل الأردن لليوم الثاني على التوالي مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بوفود رسمية ونيابية وعمالية.

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وشكلت القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً في كلمات المشاركين من مختلف الدول العربية، حيث أجمع المتحدثون على أن فلسطين ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.


ودعا المشاركون إلى تعزيز العمل العربي المشترك ضمن استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية، والإعلامية، والإنسانية، وتفعيل الأطر الجماعية للعمل العربي المشترك، بما يخدم قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.


وأشاروا إلى أن واقع سوق العمل العربي يتطلب تحولات هيكلية عميقة، عبر التوجه إلى قطاعات إنتاجية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، مبينين أن التنويع الاقتصادي يمثل شرطاً أساسياً ليجاد فرص عمل مستدامة وتحقيق النمو الشامل.


وتناقش الدورة الحالية، التي تختتم أعمالها في 26 نيسان الحالي، مجموعة من القضايا الحيوية ذات التأثير المباشر على أسواق العمل في الدول العربية، من بينها التنويع الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية.

 
gnews

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