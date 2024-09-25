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في أول جولة ميدانية.. حسان يزور مستشفى بالأغوار ويصدر إيعازات

رئيس الوزراء خلال الزيارة | بترا
من المصدر
الأربعاء، 25-09-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-  بدأ  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان زيارته الميدانية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا بالاغوار.

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ووفقا لحساب رئاسة الوزراء في موقع "x": فإن الزيارة تأتي  في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.

 

وأوعز حسان بتوفير معدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.

 


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