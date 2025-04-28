في سابقة هي الأولى.. الممثل الأردني مجد عيد ينافس على لقب أفضل ممثل في كان السينمائي

الوكيل الإخباري- ينافس الممثل الأردني مجد عيد على لقب أفضل ممثل سينمائي في مهرجان كان السينمائي، عن دوره المميز بشخصية أسامة في الفيلم الروائي الطويل "كان يا مكان في غزة".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الممثلين الأردنيين، ينافس عيد في المهرجان ضمن مسابقة Un Certain Regard.

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الفيلم هو انتاج عالمي أردني فلسطيني مشترك، ومن إخراج الأخوين ناصر من قطاع غزة، وتم تصوير احداثه في العاصمة الأردنية عمان وبدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



سيُعرض الفلم أول مرة في مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق في 13 أيار المقبل.



مجد عيد، لمع نجمه، من خلال عدد من الاعمال السينمائية العالمية المهمة ، ابرزها الفيلم الهوليودي "الميراث" Inheritance، للمخرج العالمي نيل بيرجر، بدور خليل جمال رجل الاعمال المصري، ويعرض حاليًا في دور السينما العالمية، بما في ذلك الأردن.



كما جسد الفنان عيد دور عبدالباسط المقرحي في مسلسل "لوكيربي"، الذي يتناول حادثة تفجير طائرة لوكيربي حيث من المتوقع ان يتم عرضه على الشاشات قريباً .



على المستوى المحلي والعربي ، شارك الفنان العيد في اهم الانتاجات الفنية ، ابرزها فلم الثورة العربية الكبرى وجسد فيه دور المجاهد الشيخ عودة أبو تايه بطل قبيلة الحويطات الأردنية ، في حين شارك بفلم فرحة الأردني والذي نافس على العديد من الألقاب العالمية على مستوى الأفلام .



درس عيد التمثيل في مصر في معاهد التمثيل الكبرى بالقاهرة، إضافة إلى دراسته الصحافة والإعلام في جامعة البترا.