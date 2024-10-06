في يوم واحد.. 6 وفيات و27 إصابة وعشرات المخالفات شديدة الخطورة

الوكيل الإخباري- بين ضابط عمليات إدارة السير، أن الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام، تعاملت في نهاية الأسبوع مع عدد من الحوادث التي أدت إلى حدوث وفيات وإصابات،

اضافة اعلان

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وفي يوم واحد وهو يوم الجمعة الماضي تم تسجيل (27) إصابة بشرية و(6) وفيات، وضبط ( 28 ) مركبة تسير بعكس اتجاه السير و( 63 ) سائقاً تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.