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في يوم واحد.. 6 وفيات و27 إصابة وعشرات المخالفات شديدة الخطورة

من المصدر
أرشيفية
الأحد، 06-10-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري-   بين ضابط عمليات إدارة السير، أن الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام، تعاملت في نهاية الأسبوع مع عدد من الحوادث التي أدت إلى حدوث وفيات وإصابات،

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وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وفي يوم واحد وهو يوم الجمعة الماضي تم تسجيل (27) إصابة بشرية و(6) وفيات، وضبط ( 28 ) مركبة تسير بعكس اتجاه السير و( 63 ) سائقاً تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

 

وأهاب بالجميع التقيد التام بقواعد وأولويات المرور وعدم ارتكاب أي من المخالفات المسببة للحوادث القاتلة، والتي غالبا ما تنجم عن مثل هذه المخالفات الخطرة وغيرها مثل استخدام الهاتف النقال.

 
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