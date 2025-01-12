قرارات حكومية ترفع بيوعات الشقق في الاردن

ووفق البيانات ، ارتفعت بيوعات الشقق في الأردن خلال كانون الأول الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وبنسبة 19% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي.
جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 تشرين الثاني الماضي، لإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 25% لتبلغ 1094 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، والذي بلغت خلاله 877 شقة، أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا ارتفع عدد مبيعاتها بنسبة 18% لتبلغ 939 شقة مقارنة مع 794 شقة بيعت في كانون الأول 2023، وفق التقرير.
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