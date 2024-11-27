قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل ( أسماء المناطق)

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة لغايات اعمال صيانة الاسبوع المقبل .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل في العقبة والكرك والرمثا والمفرق والساعات التي تتراوح بين 5-7 ساعات ونصف وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :

















