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"قلاب" يعطل حركة السير على الدوار الثامن

من المصدر
من المصدر
الأحد، 15-09-2024 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   تتعامل كوادر ادارة السير مع تعطل مركبة شحن (قلاب) للسير القادم من اشارات الدوار الثامن باتجاه دوار النهضة، حيث تقوم مجموعات ادارة السير بالتعامل مع الحركة المرورية لحين الانتهاء من ازالة أثر التعطل.

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ودعت الإدارة السائقين لتوخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع.

 
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