"قلاب" يعطل حركة السير على الدوار الثامن

الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر ادارة السير مع تعطل مركبة شحن (قلاب) للسير القادم من اشارات الدوار الثامن باتجاه دوار النهضة، حيث تقوم مجموعات ادارة السير بالتعامل مع الحركة المرورية لحين الانتهاء من ازالة أثر التعطل.

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