قمة الرياض: الأوقاف الأردنية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى

وأشار البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية، على أن ذلك يأتي في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
كما أكد البيان على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عقد في الأردن في 11 حزيران الماضي.
وشدد البيان على حشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني، في سياق جهود توفير الدعم الكافي لأهالي قطاع غزة.
وشددت القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الاثنين، على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت قمة بالرياض، على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة "حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967.
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