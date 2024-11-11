قمة الرياض: الأوقاف الأردنية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى

10:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709734 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الاثنين، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه. اضافة اعلان





وأشار البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية، على أن ذلك يأتي في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



كما أكد البيان على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عقد في الأردن في 11 حزيران الماضي.



وشدد البيان على حشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني، في سياق جهود توفير الدعم الكافي لأهالي قطاع غزة.



وشددت القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الاثنين، على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة.



وأكدت قمة بالرياض، على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة "حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967.