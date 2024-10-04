كسوف حلقي آسر في أمريكا الجنوبية

وجذب المشهد النادر الذي يحدث عندما يختفي قرص الشمس تقريباً بصورة مؤقتة لدى عبور القمر في مسارها، عشرات السياح والمصورين وعشاق علم الفلك إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ والبالغ عدد سكانها 7000 نسمة.
واستمر الكسوف أكثر من ثلاث ساعات، وفق وكالة ناسا، قبل أن ينتهي فوق المحيط الأطلسي.
-
أخبار متعلقة
-
معاصر عجلون جاهزة لاستقبال الثمر المبارك
-
كشف هوية الأستاذ المغدور في جريمة مؤتة.. من هو؟
-
الأمن: قاتل أستاذه بالكرك يعاني من أمراض نفسية
-
اعادة فتح شوارع وسط البلد أمام السير
-
233 مليون دولار عجز مفوضية اللاجئين في الأردن
-
صدمة بالكرك.. طالب بالجامعة يقتل أستاذه وهو خارج من صلاة الفجر
-
إضراب شامل بالضفة الغربية اليوم الجمعة
-
حدث فجر الجمعة.. مركبة تصدم 8 سيارات للبيع بالمدينة الرياضية