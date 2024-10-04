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كسوف حلقي آسر في أمريكا الجنوبية

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الجمعة، 04-10-2024 02:24 م
الوكيل الإخباري-   استمتع محبو الظواهر الفلكية في أطراف أمريكا الجنوبية الأربعاء بمنظر آسر لكسوف شمسي على شكل «حلقة نار» أمكنت رؤيتها من جزيرة إيستر في تشيلي، قبل الانتقال إلى منطقة باتاغونيا في البر الرئيسي.اضافة اعلان


وجذب المشهد النادر الذي يحدث عندما يختفي قرص الشمس تقريباً بصورة مؤقتة لدى عبور القمر في مسارها، عشرات السياح والمصورين وعشاق علم الفلك إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ والبالغ عدد سكانها 7000 نسمة.
واستمر الكسوف أكثر من ثلاث ساعات، وفق وكالة ناسا، قبل أن ينتهي فوق المحيط الأطلسي.
 
gnews

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