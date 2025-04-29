كفالة 3027 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة 13 مركزا منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023.
وسجل تاجر واحد في الثلث الأول من العام الحالي على المنصة، ليصل إجمالي عدد التجار المسجلين 703 تجار، فيما ورد للمنصة 16 شكوى في نفس الفترة ليصل إجمالي الشكاوى إلى 68 في 19 شهرا، أغلق منها 62 شكوى.
ووضعت الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك خطة شمولية لتطبيق القرار منذ صدوره، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد مراكز من الجهات منفذة الكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.
وأصدر مجلس الوزراء في 2023، قرارا بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3و7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
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