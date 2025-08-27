كلية الدفاع الوطني تخرّج دورة القيادة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- اختتمت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأربعاء، دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات من مرتب مديرية الخدمات الطبية الملكية رقم/6 والتي نظمتها الكلية ضمن برامجها الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه .

اضافة اعلان



وأشار آمر الكلية خلال كلمة له إلى دور الخدمات الطبية الملكية التي ستبقى منارة من منارات المملكة التي نعتز ونفتخر بها وبخبراتها وبكفاءاتها الطبية العسكرية، مبيناً أن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات التفكير القيادي والإداري وتطوير استراتيجية الموارد البشرية للمشتركين. إضافة إلى تأهيل عدد من مرتبات مديرية الخدمات الطبية على فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف القوات المسلحة الأردنية ممثلة بكلية الدفاع الوطني.



وفي نهاية الحفل وزع آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الشهادات على المشاركين.



يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تعنى بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريون ومدنيون) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل ضباط منتخبين من القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة لإشغال مناصب مهمة وبارزة في أوقات الحرب والسلم، فضلا عن ثقيف القيادات المختلفة في الدولة في مجال الأمن الوطني واستراتيجية الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة.



اختتمت اليوم الأربعاء، في معهد تدريب الإعلام العسكري، دورة عمليات المعلومات، بحضور مدير الإعلام العسكري.



واشتملت الدورة، التي استمرت ثلاثة أسابيع، على مواضيع نظرية وتطبيقات عملية في مجال عمليات المعلومات، تضمنت مفاهيم الإعلام العسكري وإدارة الحملات الإعلامية، إضافة إلى تخطيط وتنفيذ العمليات، والعمليات النفسية، والشؤون المدنية العسكرية، والاتصال الاستراتيجي، والتوثيق العسكري وأدواره المختلفة ضمن منظومة عمليات المعلومات، كما تناولت محاور التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتحليل الجمهور المستهدف، بهدف تقديم نظرة شاملة حول مفهوم عمليات المعلومات في القوات المسلحة الأردنية وما يرتبط به من قدرات وتأثيرات.



وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تخطيط وتنفيذ عمليات المعلومات وتوظيفها ضمن العقيدة القتالية للقوات المسلحة الأردنية، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل بيئة المعلومات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمصادر الرقمية المفتوحة في التخطيط العملياتي، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية في هذا المجال.