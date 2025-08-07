كوادر أمانة عمّان خارج العمل خلال موجة الحر حفاظًا على سلامتهم .. تفاصيل

حيث سيتم إيقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا، فضلًا عن تأمينهم بأدوات السلامة العامة.
وسيكون دوام الشِّفت الصباحي من الساعة 6:30 ولغاية الساعة 11 صباحًا، وسيبدأ دوام الشِّفت المسائي من الساعة 4 ولغاية الساعة 9 مساءً، بينما سيكون دوام الشِّفت الليلي من الساعة 10 مساءً ولغاية الساعة 4 فجرًا.
وأكدت أمانة عمّان أن هذا التعديل المؤقت في ساعات العمل الميداني يهدف إلى ضمان سلامة كوادرها العاملة في الميدان، واستمرارية تقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها بكفاءة وفعالية.
