لا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 على أداء " الشؤون الفلسطينية "

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الوكيل الإخباري- أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عدم تسجيل أية ملاحظة أو مخالفة على أداء دائرة الشؤون الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي. اضافة اعلان





وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة أن الدائرة تقوم بعملها وفق التشريعات النافذة وقيم احترام كرامة الإنسان والعمل بروح الفريق والمسؤولية المجتمعية والتميز والابداع من أجل تحقيق رؤيتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين كما تأخذ الدائرة خلال اداءها بمنظومة التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث خارطة تطوير القطاع العام وفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين .



وتقدم خرفان بالشكر لديوان المحاسبة على التوجيهات والملاحظات التي كان لها دوراً في أداء العمل بدون تجاوزات أو مخالفات تذكر.





