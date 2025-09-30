لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

11:24 م

الوكيل الإخباري- اختتمت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الثلاثاء، جلساتها النقاشية في محافظتي العقبة ومعان، والتي نُظّمت بالشراكة مع جمعية "أنا إنسان" برئاسة الدكتور إحسان الخالدي، ومنظمة كريستوفر بلندن ميشن (CBM) برئاسة صابرين ذويب. اضافة اعلان





وجاءت هذه الجلسة الختامية ضمن اللقاء الـ 35 الذي خصص للاطلاع على تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب خبراء وأكاديميين وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف رصد التحديات التي تواجههم على أرض الواقع وتضمينها في توصيات لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.



واستعرض الخبراء والأكاديميون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور عنان أبو مريم، والدكتور أسامة الطهراوي، والدكتورة منار مدانات، أبرز الملاحظات والتحديات العملية التي تعيق تطبيق القانون، كما قدّم ممثلو الجمعيات في معان والعقبة، والأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، شهادات وتجارب شخصية عكست أبرز الإشكاليات اليومية.



وناقش الحضور من الخبراء وأعضاء مجلس الأعيان والنواب أبرز المخرجات التي توصّلت إليها اللجنة عبر جلساتها السابقة، للخروج بتوصيات عملية وشاملة.



وشهدت الجلسة مشاركة الأعيان، رئيسة لجنة المرأة خولة العرموطي، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية عيسى مراد، وأعيان محافظة العقبة، نسيمة الفاخري، وشرحبيل ماضي، ومن نواب العقبة النائب المهندس حسين كريشان.

