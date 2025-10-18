السبت 2025-10-18 01:59 م
 

إطلاق نار على مدير مدرسة أمام طلابه في تركيا (فيديو)‎

تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة دينزلي جنوب غرب تركيا حادثة صادمة، حيث تعرض مدير مدرسة لإطلاق نار أمام طلابه أثناء خروجه من المدرسة واستعداده لمغادرة المكان بسيارته.

وأظهر مقطع فيديو الجاني، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يركض نحو المدير ويطلق النار على ساقيه قبل أن يلوذ بالفرار.


وتبيّن أن المهاجم هو ابن صاحب الكافتيريا التابعة للمدرسة، فيما نُقل المدير إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة.


وقد فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة، وسط حالة من الاستنكار في الأوساط التعليمية.

 

 

ارم نيوز 

 
 
