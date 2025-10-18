إطلاق نار على مدير مدرسة أمام طلابه في تركيا (فيديو)‎

وأظهر مقطع فيديو الجاني، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يركض نحو المدير ويطلق النار على ساقيه قبل أن يلوذ بالفرار.
وتبيّن أن المهاجم هو ابن صاحب الكافتيريا التابعة للمدرسة، فيما نُقل المدير إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة.
وقد فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة، وسط حالة من الاستنكار في الأوساط التعليمية.
Denizli'de bir okul müdürü, çocuklarının gözü önünde sokak ortasında bacaklarından vuruldu. pic.twitter.com/zI1NqfkT7W— Pusholder (@pusholder) October 16, 2025
