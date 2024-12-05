 
الخميس 2024-12-05 04:59 م
 

لسكان العقبة والمتوجهين إليها.. اغلاقات غداً في شوارع مؤدية لمسارات الماراثون

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إقامة فعاليات آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر في محافظة العقبة، يوم غد الجمعة بالتنسيق مع إدارة السير ، والتي سيرافقها إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات الماراثون .اضافة اعلان


وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً يوم غد الجمعة الموافق 6/12/2024 من الساعة 4:00 فجراً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً:

شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً ( من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار - الى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال)..

جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق..

شارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتيننتال شامل الدوار..

شارع الفنادق – من فندق الانتركونتيننتال ولغاية دوار الماكدونالدز..

دوار الماكدونالدز باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد..

هذا وسيتم استبدال الطرق المغلقة امام حركة المركبات بالطرق البديلة التالية وقت السباق:

شارع المحافظة..

دوار الماكدونالدز باتجاه واحد مقابل فندق الموفنبيك باتجاه شارع الاستقلال..

شارع الاستقلال لغاية إشارات المحدود والانعطاف يمينا نحو دوار المحدود..

شارع الحمامات التونسية..

شارع السلطة باتجاه المطار..

الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط..

وتؤكد إدارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار الماراثون ..
 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م

شعار برنامج الغذاء العالمي

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ

تعبيرية

أخبار محلية تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم



 




الأكثر مشاهدة