لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن بعض المناطق في لواء البتراء لغايات تركيب محطة جديدة وأعمال صيانة.

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وذلك من الساعة الـ 9:30 صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً. وحددت المناطق المتضررة بالفصل في الإعلان المرفق أدناه.