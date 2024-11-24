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لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد  عن بعض المناطق في لواء البتراء لغايات  تركيب محطة جديدة وأعمال صيانة.

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وذلك من الساعة الـ 9:30 صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً. وحددت المناطق المتضررة بالفصل في الإعلان المرفق أدناه.


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