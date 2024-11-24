لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

وذلك من الساعة الـ 9:30 صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً. وحددت المناطق المتضررة بالفصل في الإعلان المرفق أدناه.
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