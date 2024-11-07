لقاء حواري في الطفيلة حول إنجازات وواقع الأشغال العامة

وأكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود خلال رعايته اللقاء، بحضور مديري الدوائر الرسمية والخدمية وممثلي وسائل الإعلام، أن التشاركية والعمل ضمن روح الفريق الواحد ومتابعة المشروعات المدرجة على خطة موازنة مجلس محافظة الطفيلة بدقة وكفاءة، أسهمت في تحويل المعيقات الى منجزات توجت بتنفيذ مشروعات حيوية خدمية بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة في قطاع الأشغال .
وأشاد بجهود ودور كوادر الأشغال العامة ولجنة العطاءات المحلية، الذي انعكس على أرض الواقع من طرق مجهزة بمستلزمات السلامة المرورية، وبنى تحتية أسهمت في تحسين شبكة الطرق الداخلية والرئيسية ما يشكل أنموذجا في العمل التشاركي ومحط فخر واعتزاز بالوصول الى نسب إنجاز تعد الأعلى على مستوى المملكة.
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