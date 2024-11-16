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لمخالفته لائحة الأجور .. الأطباء تحول مدير مستشفى خاص لمجلس التأديب

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 02:47 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية تحويل أحد الأطباء لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، حيث يشغل الطبيب منصب مدير أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة وذلك لمخالفته القرار الصادر عن المجلس والمتعلق بلائحة الأجور .اضافة اعلان


ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.


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