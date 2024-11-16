لمخالفته لائحة الأجور .. الأطباء تحول مدير مستشفى خاص لمجلس التأديب

ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
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