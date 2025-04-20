مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء

وقالت الدائرة، في بيان اليوم الأحد، إن المؤتمر تشارك فيه 19 دولة هي: الأردن، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ومصر، ولبنان، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، والكويت، والسودان، والجزائر، وليبيا، وماليزيا، وبروناي، وكازاخستان، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا.
وتنطلق فعاليات المؤتمر، الذي يترأسه مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، صباح الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي بعمان، وتستكمل جلساته في قاعة المكتبة الوطنية، بمشاركة 45 باحثًا وباحثة من خلال الحضور الشخصي، وعبر الاتصال عن بُعد (زووم)، حيث سيقدمون أوراقًا بحثية علمية، ويعرضون تجارب وممارسات واقعية ضمن محاور المؤتمر الأربعة.
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