مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ينطلق، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بعد غد الثلاثاء، المؤتمر الدولي الأول بعنوان: "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية في بيئة رقمية متغيرة"، بتنظيم من دائرة المكتبة الوطنية، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها.

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وقالت الدائرة، في بيان اليوم الأحد، إن المؤتمر تشارك فيه 19 دولة هي: الأردن، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ومصر، ولبنان، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، والكويت، والسودان، والجزائر، وليبيا، وماليزيا، وبروناي، وكازاخستان، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا.